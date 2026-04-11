نزار آميدي: العراق يواجه مشكلات معقدة ونحتاج إلى العمل المشترك

أربيل (كوردستان 24)- أدان رئيس جمهورية العراق المنتخب، في أول خطاب له، الهجمات التي تستهدف الأراضي العراقية، مؤكداً أن حماية السيادة وتطبيق مبدأ "العراق أولاً" ستكون في مقدمة أولويات عمله.

في يوم السبت، 11 نيسان 2026، شدد نزار آميدي، رئيس جمهورية العراق المنتخب، في خطابه الأول من داخل قاعة مجلس النواب، على اتباع مبدأ "العراق أولاً"، معلناً التزامه بحماية المصالح العليا للشعب ومواجهة التحديات الراهنة.

وأشار آميدي في كلمته قائلاً: "أدرك جيداً حجم التحديات التي تواجه بلادنا". كما أكد الرئيس المنتخب على ضرورة التنسيق بين جميع السلطات، معرباً عن التزامه بالعمل المشترك مع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لتجاوز الأزمات.

وفي جانب آخر من خطابه، أدان الرئيس المنتخب بشدة الهجمات والاعتداءات التي تطال سيادة الأراضي العراقية، مؤكداً أنه سيبقى مدافعاً عن مصالح الشعب العراقي. كما أعرب عن دعمه للجهود الدولية والمحلية التي تهدف إلى إنهاء الحروب وحالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وأضاف نزار آميدي أن العراق يواجه مشكلات معقدة في قطاعات مختلفة، مؤكداً أن برنامج رئاسته سيرتكز حصراً على خدمة العراق وتقديم المصالح الوطنية فوق كل اعتبار.

وكان البرلمان العراقي قد عقد جلسة اليوم السبت لانتخاب رئيس الجمهورية، حيث جرت جولتان من التصويت بين المرشحين. وتمكن نزار محمد آميدي، مرشح "الاتحاد الوطني الكردستاني"، من حسم المنافسة لصالحه بعد حصوله على أغلبية أصوات النواب بواقع 227 صوتاً، ليصبح بذلك رئيساً للجمهورية.