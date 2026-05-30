مخطط أربيل الجديد.. ثورة في الطرق والمساحات الخضراء

منذ 16 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- كشفت مديرة التخطيط العمراني في أربيل، شكرية عباس، عن التفاصيل الكاملة للمخطط الرئيسي (الماستر بلان) الجديد للعاصمة أربيل الممتد حتى عام 2050، مؤكدة إدراج مشاريع بنية تحتية وبيئية كبرى ستغير وجه المدينة المستقبلي.

وأوضحت عباس، في مقابلة خاصة مع "كوردستان 24"، أن المخطط الجديد جرى تحديثه بالتعاون مع فريق خبراء من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" (JICA)، مشيرة إلى أن التغييرات المقترحة استندت إلى معايير علمية دقيقة تهدف إلى إعادة تنظيم استخدامات الأراضي بشكل عصري.

وفقاً للمخطط الجديد، تم اعتماد طريقين حلقيين جديدين يضافان إلى شبكة طرق العاصمة، وهما شارع 150 متراً (الذي أنجزت أجزاء منه) وشارع 200 متراً الاستراتيجي. ولفتت مديرة التخطيط إلى أن هذه الشوارع لن تقتصر على حركة المركبات فحسب، بل ستتضمن مسارات مخصصة للدراجات الهوائية، والمشاة، وحتى مسارات خاصة للخيول؛ وذلك للحفاظ على الهوية الأصيلة للقرى والمناطق المحيطة بالمدينة.

لأول مرة في تاريخ العاصمة، أعلن المخطط عن تثبيت مسار لخط سكك حديدية عام (شيمندفر) يطوق المدينة لتسهيل النقل الجماعي. أما على صعيد المظهر الحضري، فقد شددت عباس على توجه الحكومة لإلغاء نظام تقسيم الوحدات السكنية (دابەشدوو)، وفرض طراز معماري موحد وألوان متناسقة لكل حي سكني، لضمان واجهة بصرية حضارية ومنظمة للمدينة.

وفيما يخص المساحات الخضراء، كشفت المسؤولة عن تصميم متنزه جديد ضخم تبلغ مساحته ثلاثة أضعاف مساحة متنزه "سامي عبد الرحمن"، ليكون الرئة الجديدة للعاصمة. كما يتضمن المخطط مشروع "الحزام الأخضر" الذي سيحيط بأربيل بعرض يصل إلى كيلومترين، مما يساهم في تحسين البيئة والحد من التوسع العشوائي.

وفي ختام حديثها، أكدت شكرية عباس أن التوسع العمراني للمدينة سيتجه بشكل رئيسي نحو محوري (أربيل - دهوك) و(أربيل - بيرمام). وأعلنت عن قرار حكومي يمنع بناء المنازل على مساحات تقل عن 200 متر مربع، مع اشتراط توفير حلول جذرية لمواقف السيارات ضمن التصاميم والمشاريع الجديدة لإنهاء أزمة الازدحامات في المناطق السكنية.