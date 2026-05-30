في "سد دوكان".. منتجع عائم يبتكر تجربة سياحية فريدة وسط مياه البحيرة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- وسط المشاهد الطبيعية الخلابة التي يتميز بها سد دوكان، برز "منتجع مالي ناز" العائم كوجهة سياحية استثنائية، تجذب آلاف الزوار الذين يبحثون عن تجربة ترفيهية تدمج بين سحر الطبيعة ورفاهية الخدمات.

يعد هذا المشروع العائم نقلة نوعية في قطاع السياحة المحلية، حيث يتيح للزوار فرصة فريدة للاستمتاع بالأجواء الهادئة في قلب مياه السد، مبتعداً عن ضجيج اليابسة. وقد تحول هذا المنتجع إلى قبلة يومية للسياح من مختلف مناطق إقليم كوردستان وخارجها، بفضل ما يقدمه من خدمات نوعية.



خدمات متكاملة وطاقم متخصص

وفي حديث لمراسل كوردستان24، اراس امين في منطقة رابرين، أوضح القائمون على المنتجع أن المكان يوفر كافة احتياجات السائح من مشروبات طازجة ومأكولات متنوعة، مبيناً أن المنتجع مجهز بمطبخ متكامل وقاعات للجلوس صممت لتوفير أقصى درجات الراحة. وأضاف أن المشروع يشغل طاقماً متخصصاً يتراوح عدده بين 12 إلى 15 موظفاً، يعملون على ضمان تقديم خدمات فندقية راقية لضمان رضا الزوار.



معايير أمان هندسية

وفيما يتعلق بمعايير السلامة، أكد المسؤولون أن التصميم الهندسي للمنتجع روعي فيه أعلى درجات الدقة؛ حيث يتميز بقدرة استيعابية كبيرة تصل إلى 50 طناً، مما يجعله آمناً ومستقراً حتى مع تزايد أعداد الزوار. كما تم تصميم المنصة لضمان التوازن التام فوق سطح الماء، مع اتخاذ تدابير سلامة صارمة تضمن راحة السياح خلال رحلاتهم القصيرة عبر القوارب وصولاً إلى المنتجع.



وجهة سياحية واعدة

يعكس هذا المشروع رؤية مبتكرة لاستغلال المقومات الطبيعية التي يزخر بها سد دوكان، وتحويلها إلى مشاريع سياحية مدرة للدخل ومحفزة للاقتصاد المحلي. ومع تزايد الإقبال عليه، يطمح القائمون على "مالي ناز" إلى توسيع نطاق خدماتهم، ليكون السد ليس فقط مصدراً للمياه والطاقة، بل مركزاً سياحياً عالمي المستوى يفتخر به إقليم كوردستان.

يُذكر أن سد دوكان يُعد أحد أبرز المعالم السياحية في إقليم كوردستان، ويشهد سنوياً توافد أعداد غفيرة من السياح، وتأتي هذه المشاريع العائمة لتضفي لمسة من التميز على تجربة الزوار، مما يجعل قضاء دوكان وجهة سياحية لا تكتمل الرحلة في كوردستان دون زيارتها.