مستجدات المباحثات المباشرة بين الوفدين الإيراني والأمريكي في إسلام آباد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- شهدت العاصمة الباكستانية، إسلام آباد، الیوم السبت 11 نیسان/ابریل 2026، جولة من المفاوضات المباشرة على مستوى الخبراء بين وفدين من إيران والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى إطار عمل مشترك للمباحثات.

وأفادت مصادر مطلعة بأن الجانبين وصلا إلى مرحلة "تبادل النصوص" لصياغة مسودة تفاهم، إلا أن العملية واجهت عقبات حالت دون تحقيق مزيد من التقدم. وبحسب المعطيات، فإن تباعد وجهات النظر والمطالب التي قدمها الوفد الأمريكي وصفت بأنها أعاقت استكمال المسار الذي بدأه الطرفان في اللقاءات الحضورية.

ويعد ملف "مضيق هرمز" من أبرز القضايا التي تشهد خلافاً جوهرياً وحاداً بين الوفدين، حيث يمثل نقطة تباين رئيسية في المباحثات الجارية.

في غضون ذلك، تستمر المشاورات بين الطرفين، وسط تأكيدات من الجانب الإيراني على التمسك بالمكتسبات العسكرية وضرورة ضمان الحقوق الوطنية كجزء أساسي من أي تفاهم مستقبلي. ومن المفترض أن تتواصل الاتصالات لمحاولة تجاوز الفجوات القائمة في النصوص المتبادلة.

المصدر: الوکالات الایرانیة