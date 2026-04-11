استمرار المفاوضات الإيرانية الأمريكية في باكستان بلا اتفاق

أربيل (كوردستان 24)- أفادت تقارير إعلامية من العاصمة الباكستانية إسلام آباد باستمرار المباحثات بين الوفدين الإيراني والأمريكي حتى وقت مبكر من فجر الأحد، حيث تواصل الجانبان عبر تبادل الرسائل من خلال الوسطاء الباكستانيين.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن المحادثات تجاوزت منتصف الليل (بتوقیت المحلي للعاصمة اسلام اباد) دون التوصل إلى "إطار عمل مشترك" حتى الآن. وأشارت المصادر الإيرانية إلى أن وجود خلافات جوهرية تتعلق بملف "مضيق هرمز" لا تزال تشكل عقبة أمام تحقيق تقدم ملموس، واصفةً المطالب الأمريكية في هذا الصدد بأنها تتجاوز السقوف المتوقعة.

وفي ظل استمرار النقاشات، لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم تمديد المفاوضات ليوم إضافي في العاصمة الباكستانية، أم أن الوفود المشاركة ستغادر للعودة إلى عواصمها لإجراء مشاورات مع القيادات السياسية قبل استئناف الجولات القادمة.



المصدر: وکالة تسنیم الایرانیة