نتانياهو وكاتس ينتقدان إردوغان إثر موقفه من الهدنة في الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس بشدة السبت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على خلفية تصريحاته بشأن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وعقب إعلان التوصل الى الهدنة الموقتة بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، حذّر إردوغان نظيره الأميركي دونالد ترامب من "استفزازات محتملة وأعمال تخريب" يمكن أن تقوّض الاتفاق، من دون أن يحدد الجهة التي يقصدها.

الا أن هذا الموقف جاء بعد أيام من اتهام إردوغان إسرائيل بتقويض "جميع المبادرات الرامية الى إنهاء الحرب"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وعلّق نتانياهو بالقول عبر إكس السبت إن "إسرائيل بقيادتي ستواصل محاربة نظام الإرهاب الإيراني ووكلائه، على عكس إردوغان الذي يؤويهم وارتكب مجازر بحق مواطنيه الكورد".

ورد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران في تدوينة نشرها على منصة "ان سوسيال" التركية، قائلا إن "نتانياهو ارتكب إبادة جماعية في غزة ويشن هجمات على 7 دول في المنطقة وتجرأ في حالة من اليأس على استهداف الرئيس أردوغان".

أضاف دوران "نتانياهو مجرم صدرت بحقه قرارات اعتقال ولم يعد له أصدقاء، وهو يدفع المنطقة نحو الفوضى والصراع كاستراتيجية للاستمرار السياسي".

وتأتي هذه التبادلات الحادة بعد إعلان النيابة العامة التركية توجيه لوائح اتهام ضد 35 مسؤولا إسرائيليا، من بينهم نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية احتجاز سفن "أسطول الحرية" قبالة سواحل غزة الصيف الماضي خلال محاولتها إيصال مساعدات إلى الأراضي الفلسطينية.

وطالبت النيابة العامة في إسطنبول بإنزال أحكام بالسجن بحق المتهمين الإسرائيليين تصل إلى أربعة آلاف عام.

واعتبر نائب الرئيس التركي جودت يلماز أن تصريحات نتانياهو "ليست سوى تعبير عن قلقه وشعوره بالذنب"، بينما ندد وزير العدل التركي أكين غورليك بها ووصفها بأنها "عبثية".

كما هاجم كاتس بدوره إردوغان، ووصفه بأنه "نمر من ورق".

وأضاف أن أردوغان "الذي لم يردّ على إطلاق الصواريخ من إيران باتجاه الأراضي التركية وأثبت أنه نمر من ورق، يهرب الآن إلى ميدان معاداة السامية ويدعو إلى محاكمات استعراضية في تركيا ضد القيادة السياسية والعسكرية لإسرائيل".

وتابع "يا لها من مهزلة. رجل من جماعة الإخوان المسلمين، ارتكب مجازر بحق الكورد، يتّهم إسرائيل التي تدافع عن نفسها في مواجهة حلفائه في حماس، بارتكاب إبادة جماعية".

وشدد على أن إسرائيل "ستواصل الدفاع عن نفسها بقوة وعزم، ومن الأفضل له (إردوغان) أن يلزم الصمت".

وشاركت تركيا مع مصر وباكستان في الجهود التي أفضت الى وقف إطلاق النار وبدء مباحثات أميركية إيرانية السبت في إسلام آباد.