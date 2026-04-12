بمشاركة بغداد.. محافظ أربيل يترأس اجتماعاً لإعداد "المعجم العراقي للأسماء الجغرافية"

أربيل (كوردستان 24)- ترأس محافظ أربيل، أوميد خوشناو، اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً لـ"لجنة إعداد المعجم العراقي للأسماء الجغرافية"، بحضور مستشار رئيس الوزراء العراقي ورئيس اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية، سعيد الجياشي، والوفد المرافق له، وذلك في ديوان المحافظة.

شارك في الاجتماع عدد من القائمقامين والمديرين العامين ورؤساء المؤسسات ذات الصلة في محافظة أربيل.

وسلط الاجتماع الضوء على أهمية هذا المشروع الوطني الذي تنفذه الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان، ليشمل كافة محافظات العراق.

خلال كلمته، رحب محافظ أربيل بالوفد الضيف، مشيراً إلى المكانة التاريخية والحضارية العريقة لمدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

ووصف خوشناو مهام اللجنة بـ"الحساسة والهامة"، مؤكداً على ضرورة تكاتف الجهود العلمية والمهنية لإنجاز إعداد المعجم ضمن الحدود الإدارية للمحافظة في أسرع وقت ممكن.

ناقش المجتمعون آليات تسجيل وجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمواقع التاريخية والجغرافية والبشرية وفقاً للمعايير العالمية.

وفي هذا الصدد، أصدر محافظ أربيل قراراً بتشكيل لجنة خاصة تتولى مهام وضع الخرائط وتحديد المواقع الأثرية والثقافية في مركز المدينة والأقضية والنواحي والقرى التابعة لها.

وفي ختام الاجتماع، وجّه أوميد خوشناو كافة القائمقامين والمديرين العامين بتقديم أقصى درجات التعاون والتنسيق مع اللجنة المشكلة، مشدداً على ضرورة إنهاء أعمال التوثيق خلال مدة أقصاها 10 أيام.

وأكد على أهمية تسجيل البيانات بدقة وعلمية لضمان حفظ الأمانة التاريخية والجغرافية للمنطقة.

يُذكر أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو حماية الهوية الجغرافية والتاريخية للمناطق العراقية، وتوحيد المسميات الرسمية على المستويين الوطني والدولي.