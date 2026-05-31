سياحة كوردستان: استثمار 7.5 مليار دولار في 80 مشروعاً سياحياً

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الهيئة العامة للسياحة في إقليم كوردستان عن تحقيق قفزة نوعية في القطاع السياحي، مؤكدة أن الإقليم يشهد زيادة ملحوظة وغير مسبوقة في أعداد السياح الوافدين إلى مختلف مدنه ومحافظاته، وسط تصاعد مستمر في نسب السياحة الأجنبية.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة، إبراهيم عبد المجيد، في تصريحاتٍ لـ كوردستان 24، أن هذا التدفق السياحي المستمر بات يشكل محركاً اقتصادياً بارزاً.

لافتاً إلى أن القطاع السياحي تحول إلى ركيزة أساسية لإنعاش الأسواق المحلية وخلق حركة تجارية نشطة في عموم الإقليم.

وكشف عبد المجيد عن نجاح الإقليم في تنفيذ 80 مشروعاً سياحياً متنوعاً خلال السنوات الخمس الماضية، بحجم استثمارات ضخم تجاوز 7.5 مليار دولار أمريكي.

معتبراً أن هذه الأرقام تعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون للبيئة الاستثمارية المستقرة والجاذبة في كوردستان.

في سياق متصل، أشار المتحدث باسم الهيئة إلى الطفرة التي شهدتها البنية التحتية للسياحة، حيث يضم الإقليم حالياً نحو 40 منشأة ومركزاً سياحياً تصنف ضمن "الخمس نجوم" وتحمل علامات تجارية عالمية، وتعمل على تقديم خدمات رفيعة المستوى للزوار المحليين والأجانب على حد سواء.

يأتي ذلك، بالتزامن مع توجهات حكومة إقليم كوردستان الرامية إلى تفعيل القطاع السياحي كأحد البدائل الاستراتيجية لتنويع مصادر الدخل القومي، وتقليص الاعتماد شبه الكلي على الإيرادات النفطية، من خلال تقديم تسهيلات واسعة النطاق للمستثمرين والسياح.