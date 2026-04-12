اليونيفيل: دبابات "ميركافا" إسرائيلية صدمت مركباتنا في جنوب لبنان وتواصل عرقلة مهامنا

منذ 19 دقيقة

أربيل (كوردستان 24) –أعلنت بعثة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في جنوب لبنان (اليونيفيل)، أن دبابات تابعة للجيش الإسرائيلي صدمت مركبات تابعة للبعثة في واقعتين منفصلتين، مؤكدة استمرار تعرض أفرادها ومنشآتها لهجمات ومضايقات ميدانية.

وأوضحت "اليونيفيل" في بيان رسمي، أن قوات برية إسرائيلية صدمت مركباتها مرتين بدبابة من طراز "ميركافا" اليوم الأحد 12 نیسان/ابریل 2026، مشيرة إلى أن الحادث وقع أثناء قيام الجنود الإسرائيليين بإغلاق طريق في منطقة "بياضة"، وهو ممر حيوي يستخدمه حفظة السلام للوصول إلى مواقعهم الميدانية.

وأعربت البعثة عن تنديدها الشديد بتصاعد الهجمات التي تستهدف أفرادها وإلحاق الأضرار بمنشآتها منذ اندلاع المواجهات الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله في الثاني من آذار/مارس الجاري، لافتة إلى أن الشهر الماضي وحده شهد مقتل ثلاثة من جنود حفظ السلام.

واتهم البيان الجيش الإسرائيلي بتعمد عرقلة تحركات "اليونيفيل" في الأيام الأخيرة، سواء في منطقة بياضة أو في مواقع أخرى، مؤكداً أن هذه الممارسات "تعيق بشكل مباشر قدرة حفظة السلام على أداء مهامهم في مراقبة والإبلاغ عن الانتهاكات الميدانية المرتكبة من كلا جانبي الصراع".



المصدر: AP