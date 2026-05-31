فرنسا تطلب اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن بشأن لبنان

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الخارجية الفرنسي، الأحد، أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارىء لمجلس الأمن الدولي بعدما سيطر الجيش الاسرائيلي على قلعة الشقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان.

وقال جان نويل بارو لقناة بي اف ام تي في "طلبت اجتماعا طارئا لمجلس الامن الدولي لانه إذا كنا نعترف بحق اسرائيل، على غرار أي بلد، في الدفاع المشروع، في الدفاع عن نفسها ضد هجمات حزب الله (...) فلا شيء يبرر تمديد العمليات العسكرية الاسرائيلية في لبنان واحتلالها الأكثر اتساعا للأراضي اللبنانية".

وأضاف "إنه خطأ فادح ترتكبه اسرائيل (...) لأن هذا التقدم على الأراضي اللبنانية لا يتنافى مع التزامات إسرائيل فحسب، ما دام هناك وقف لاطلاق النار في لبنان منذ 17 نيسان/ابريل، بل يناقض (أيضا) القانون الدولي".