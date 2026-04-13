الصين تنفي صحة تقارير عن تزويدها إيران بالأسلحة

أربيل (كوردستان24)- اعتبرت الصين الاثنين أن التقارير التي أفادت بأنها زوّدت إيران بالأسلحة أو كانت تنوي القيام بذلك ليست إلا "افتراءات لا أساس لها"، بعدما أوردت عدة وسائل إعلام معلومات من هذا القبيل نقلا عن مصادر استخباراتية أميركية.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية غوو جياكون للصحافيين إن "الصين لطالما تبنت موقفا حذرا ومسؤولا حيال تصدير المعدات العسكرية وتطبيق ضوابط صارمة بما يتوافق مع قوانينها وقواعدها المرتبطة بضوابط التصدير والتزاماتها الدولية"، مضيفا "نرفض الافتراءات التي لا أساس لها".

