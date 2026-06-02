مسرور بارزاني يتقدم بخالص التعازي إلى الولايات المتحدة وبريطانيا
أربيل (كوردستان 24)- أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، عن تعازيه العميقة ومواساته للولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إثر وفاة عنصرين من قواتهما المسلحة خلال تدريبات عسكرية في العاصمة أربيل.
وقال مسرور بارزاني في تدوينة عبر منصة "إكس": لقد أحزنني تلقي نبأ وفاة عنصرين من القوات المسلحة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة خلال تدريب عسكري في أربيل، وأتقدم بخالص تعازي ومواساتي لعائلاتهم وزملائهم، ولقيادتي كلا البلدين في هذا الوقت العصيب".
وتابع مسرور بارزاني: إننا شركاء وحلفاء فخورون بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ونعمل معاً لدعم استقرار وأمن إقليم كوردستان والعراق والمنطقة ككل.
I am saddened to learn of the passing of two members of the United States and United Kingdom armed forces during a training exercise in Erbil. I extend my sincere condolences to their families, colleagues, and the leaderships of both nations at this difficult time.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) June 2, 2026
We are proud…