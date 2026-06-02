مسرور بارزاني يتقدم بخالص التعازي إلى الولايات المتحدة وبريطانيا

أربيل (كوردستان 24)- أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، عن تعازيه العميقة ومواساته للولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إثر وفاة عنصرين من قواتهما المسلحة خلال تدريبات عسكرية في العاصمة أربيل.

وقال مسرور بارزاني في تدوينة عبر منصة "إكس": لقد أحزنني تلقي نبأ وفاة عنصرين من القوات المسلحة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة خلال تدريب عسكري في أربيل، وأتقدم بخالص تعازي ومواساتي لعائلاتهم وزملائهم، ولقيادتي كلا البلدين في هذا الوقت العصيب".

وتابع مسرور بارزاني: إننا شركاء وحلفاء فخورون بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ونعمل معاً لدعم استقرار وأمن إقليم كوردستان والعراق والمنطقة ككل.