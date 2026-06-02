CNN: مفاوضات الولايات المتحدة وإيران عادت إلى مسارها الصحيح

أربيل (كوردستان 24)- كشف مصدر إقليمي، أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران "عادت إلى مسارها الصحيح"، وفق ما نقلته شبكة CNN.

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية شبه الرسمية ذكرت في وقت سابق أن المفاوضات عُلِّقت وسط هجمات إسرائيلية في لبنان، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب صرّح بأن المفاوضات مستمرة بوتيرة سريعة.

وأعلن ترامب، الثلاثاء، أنه يعتقد أن اتفاقاً لإعادة فتح مضيق هرمز وتمديد وقف إطلاق النار قابل للتوصل إليه "خلال الأسبوع المقبل".

وبينما أشار إلى أن الجهود الدبلوماسية لا تزال مطروحة، قال ترامب لشبكة ABC: "لا يزال عليّ الحصول على بعض النقاط الإضافية" للموافقة النهائية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، الاثنين، بأن إيران علّقت المحادثات مع الولايات المتحدة، احتجاجًا على الضربات الإسرائيلية في لبنان.