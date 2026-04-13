وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الإيراني مستجدات مفاوضات السلام بين طهران وواشنطن

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، اليوم الاثنين 13 أبريل 2026، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقجي.

وبحسب بيان للخارجية السعودية، فانه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عميق للمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وتحديداً في أعقاب "مفاوضات السلام" التي جرت مؤخراً بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال نتائج تلك المفاوضات وانعكاساتها المحتملة على أمن واستقرار المنطقة، مؤكدين على أهمية استمرار التنسيق والتشاور لمتابعة الملفات ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن هذا التحرك الدبلوماسي يأتي في سياق المتابعة المستمرة للتطورات السياسية والعسكرية، المتسارعة في المنطقة وبناء جسور التواصل لتعزيز السلم الإقليمي.