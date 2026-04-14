38 عاماً على عمليات أنفال گرميان وجمجمال

أربيل (كوردستان24)- في النصف الثاني من ثمانينيات القرن الماضي، استخدم نظام البعث البائد كافة أساليب الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والأنفال، والقصف الكيميائي ضد الشعب الكوردي، الذي كان ذنبه الوحيد هو هويته الكوردية.

ومن بين تلك الجرائم الوحشية كانت المرحلة الثالثة من حملات الأنفال ضد أهالي گرميان وجمجمال، والتي يصادف اليوم، 14 نيسان 2026، مرور 38 عاماً عليها.

تمر اليوم 38 عاماً على عمليات أنفال المواطنين الأبرياء في جمجمال وگرميان، تلك الكارثة التي دُفن فيها عشرات الآلاف من النساء والأطفال وكبار السن أحياءً في صحاري جنوب العراق القاحلة. وإلى جانب هذه الحملة الشنيعة التي شنها النظام العراقي البائد، دُمّرت آلاف القرى وتعرضت مناطق عديدة في كوردستان للقصف الكيميائي وتم ترحيل سكانها قسراً.

نُفذت عملية الأنفال على 8 مراحل مختلفة، بدأت في عام 1986 واستمرت حتى عام 1989. وخلال تلك الفترة، تعرض أكثر من 180 ألف كوردي بريء، دون تمييز في الجنس أو العمر، للاختفاء القسري والإبادة الجماعية.

قاد هذه الحملات علي حسن المجيد، المعروف بـ "علي الكيميائي"، وهو ابن عم صدام حسين، بينما كان سلطان هاشم، وزير الدفاع العراقي آنذاك، القائد العسكري المباشر للعملية. نُفذت هذه الجريمة عبر فيالق كركوك وأربيل، والحرس الجمهوري، والجيش الشعبي، والأفواج الخفيفة (الجحوش).

وفي 24 حزيران 2007، أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا أحكاماً بالإعدام والسجن المؤبد بحق خمسة من المتهمين الرئيسيين في قضية الأنفال، وكان أبرزهم علي حسن المجيد وسلطان هاشم.

مراحل الأنفال:

المرحلة الأولى: من 9 شباط إلى 23 شباط 1988، واستهدفت مناطق سرگلو وبرگلو التابعة لناحية سورداش في قضاء دوكان بمحافظة السليمانية.

المرحلة الثانية: من 22 شباط إلى 1 نيسان 1988، وشملت مناطق قرداغ.

المرحلة الثالثة: من 7 نيسان إلى 20 نيسان 1988، وشملت مناطق گرميان ضمن حدود محافظة كركوك ومدن (طوزخورماتو، كلار، كفري، دربنديخان، جمجمال ومناطق أخرى). تميزت هذه المرحلة باتساع رقعتها الجغرافية وكثرة عدد ضحاياها مقارنة بالمراحل الأخرى، ولهذا السبب تم اختيار تاريخها ليكون يوماً سنوياً لإحياء ذكرى الجريمة.

المرحلة الرابعة: من 3 أيار إلى 8 أيار 1988، واستهدفت حوض الزاب الصغير في آغجلر، گوبتبة، عسكر، مناطق شيخ بزيني، كوي سنجق، خلكان ودوكان.

المراحل الخامسة، السادسة، والسابعة: من 15 أيار إلى 26 آب 1988، وشملت مناطق باليسان، شقلاوة، هيران، نازنين، سماقولي، وادي آلانة، رواندوز، جومان، سلسلة جبال قنديل، رانية، جوارقورنة، هيزوب، جبل باواجي، وأجزاء من قرى كوي سنجق وديبكة والتون كوبري.

المرحلة الثامنة: من 25 آب إلى 6 أيلول 1988، واستهدفت منطقة بادينان في آميدي (العمادية)، دهوك، زاخو، شيخان، عقرة، وبارزان.

منذ عام 2007، قررت حكومة إقليم كوردستان اعتبار يوم 14 نيسان من كل عام يوماً لإحياء ذكرى جرائم الأنفال.