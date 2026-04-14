رئيس الحكومة مستذكراً جرائم الأنفال: على بغداد تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والدستورية تجاه ذوي الشهداء

أربيل (كوردستان24)- أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 14 نيسان (أبريل) 2026، بياناً في الذكرى الثامنة والثلاثين لجرائم الأنفال، شدد فيه على أن كيان الإقليم ومنجزاته هي نتاج تضحيات جسيمة وليست هبة من أي جهة، داعياً الحكومة الاتحادية إلى الوفاء بالتزاماتها الدستورية تجاه ذوي الشهداء.

وفيما يلي نص البيان:

نستذكر اليوم فاجعة حملات الأنفال المشؤومة، التي تعد واحدة من أبشع جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي اقترفها النظام العراقي السابق تجاه شعب كوردستان، وما خلّفته من مآسٍ تمثلت في تغييب واستشهاد آلاف المواطنين الأبرياء، ومحو آلاف القرى والقصبات من الوجود في كوردستان.

إن هذه الإبادة والمجازر التي ارتكبت بحق شعبنا، يجب أن تظل حية في وجداننا وذاكرتنا؛ لتعي أجيالنا القادمة أن منجزاتنا الحالية لم تتحقق بيسر، ولم تكن مِنة أو هبةً من أحد، بل هي ثمرة نضال مرير ودماء زكية سكبها آلاف الشهداء الشامخين لتروي ربوع كوردستان.

وبينما نحيي هذه الذكرى، نشدد على وجوب أن تتحمل الحكومة الاتحادية مسؤولياتها الأخلاقية والدستورية، والوفاء بالتزاماتها في تعويض عوائل وذوي الشهداء والمؤنفلين تعويضاً منصفاً ولائقاً.

في الذكرى الثامنة والثلاثين للأنفال، سلام على الأرواح الزكية للمؤنفلين وجميع شهداء كوردستان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

2026/4/14