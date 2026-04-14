في ذكرى "الأنفال".. نيجيرفان بارزاني يطالب بغداد بتعويض الضحايا ويدعو لوحدة الصف لحماية كيان الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم، أن تعويض ذوي ضحايا حملات الأنفال "مادياً ومعنوياً" هو مسؤولية تقع على عاتق الحكومة الاتحادية العراقية، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الـ38 للجريمة التي ارتكبها النظام السابق عام 1988.

ووصف بارزاني في بيان له حملات الأنفال بأنها "محاولة عقيمة لإبادة شعب مسالم"، مشيراً إلى أنها أسفرت عن استشهاد أكثر من 182 ألفاً من مواطني كوردستان. وشدد على استمرار الجهود الدولية للاعتراف بالأنفال كجريمة "إبادة جماعية"، مع التزام الإقليم بمواصلة البحث عن رفات الشهداء وإعادتها.

وعلى الصعيد الداخلي، اعتبر رئيس الإقليم أن "التلاحم والعمل المشترك بين القوى السياسية" هو الضمان الأساسي لحماية الكيان الدستوري لإقليم كوردستان وصون مكتسباته، مؤكداً أن وحدة الصف هي أسمى درجات الوفاء لدماء الشهداء وضمان مستقبل الأجيال القادمة.