الرئيس بارزاني في الذكرى الـ38 لفاجعة الأنفال: جريمة إبادة ممنهجة تتطلب اعترافاً دولياً وتعويضاً عادلاً من الدولة العراقية

أربيل (كوردستان24)- أصدر الرئيس مسعود بارزاني، رسالةً هامة بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لفاجعة الأنفال الأليمة، وصف فيها هذه الذكرى بأنها "جرحٌ غائر" لا يندمل في قلوب شعب كوردستان، مشدداً على ضرورة نيل الضحايا حقوقهم القانونية والمادية.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الأنفال جرحٌ غائرٌ في قلوب جميع أبناء شعب كوردستان، وهي واحدة من أبشع الجرائم التي ارتُكبت بشكلٍ ممنهج ومقصود من قبل السلطة السابقة في العراق ضد شعب كوردستان. وقد أسفرت تلك الأفعال اللاإنسانية عن فقدان واستشهاد 182 ألف مواطن كوردي، دون أن يقترفوا أي ذنب، سوى انتمائهم الكوردي. كما شملت هذه الجرائم القصف الكيميائي، وسياسات التعريب، والترحيل القسري، والتغيير الديموغرافي، وتدمير آلاف القرى، ومحاولات القضاء على جميع مقومات الحياة في كوردستان، وهي جرائم ارتكبتها الحكومة العراقية السابقة بحق شعب كوردستان.

شكّلت الأنفال ظلماً كبيراً وعدواناً في غاية الفداحة، وهي في الوقت نفسه، درسٌ مهم للأجيال الحالية والمقبلة، لا يجوز إغفال العبرة منه تحت أي ظرف. ومن الضروري أن يُعترف بهذه الجريمة دولياً كجريمة إبادة جماعية. وعلى مستوى العراق لا بد من توفير ضمانات بعدم تكرار مثل هذه الجرائم بحق شعب كوردستان مطلقاً. كما تقع على عاتق الدولة العراقية مسؤولية تعويض ضحايا الأنفال وجبر الضرر الناتج عن هذه الإبادة التي مورست بحق شعبنا.

وفي الذكرى الثامنة والثلاثين لفاجعة الأنفال، نبعث آلاف التحايا إلى أرواح شهداء الأنفال الأبرار وسائر شهداء كوردستان، ونعرب عن تضامننا مع العائلات الأبيّة لضحايا الأنفال.

مسعود بارزاني

14 نيسان 2026