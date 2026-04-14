لتقييم خسائر الصراع الأمريكي الإيراني.. محافظ أربيل يُشكل لجنة عليا لتوثيق الأضرار

أربيل (كوردستان24)- أصدر محافظ أربيل، أوميد خوشناو، أمراً إدارياً يقضي بتشكيل لجنة مختصة وموسعة لتوثيق وتقييم الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن تداعيات الصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإيران ضمن حدود محافظة أربيل وإدارة سۆران المستقلة.

وجاء في الوثيقة الرسمية الصادرة عن مكتب المحافظ، أن تشكيل اللجنة استند إلى توجيهات وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان (الكتاب ذي العدد 9890 الصادر في 9 نيسان 2024)، وتهدف بشكل أساسي إلى حصر وتوثيق كافة الأضرار التي لحقت بالمواطنين والممتلكات العامة والخاصة نتيجة الهجمات المتبادلة أو التوترات العسكرية بين واشنطن وطهران في المنطقة.

تتألف اللجنة من 9 أعضاء يمثلون مختلف المؤسسات القضائية والأمنية والخدمية لضمان الدقة والشفافية في العمل، وهم:

القاضي بختيار غفور حمدأمين: رئيس محكمة استئناف أربيل (رئيساً للجنة).

العميد رشيد سعيد محمد: ممثل وزارة البيشمركة (عضواً).

د. ريزان أنور حمدأمين: ممثلة المديرية العامة لصحة أربيل (عضواً).

فرهاد أبوبكر أحمد: ممثل المديرية العامة لشؤون الشهداء والمؤنفلين في أربيل (عضواً).

العقيد عادل أحمد محمد: ممثل مديرية شرطة محافظة أربيل (عضواً).

العقيد عمر إسماعيل كاكل: ممثل مديرية آساييش (أمن) أربيل (عضواً).

يوسف محمود عمر: ممثل مديرية التسجيل العقاري في أربيل (عضواً).

العقيد أوميد عارف عبدالله: ممثل مديرية الدفاع المدني في أربيل (عضواً).

ناز جلال سليم: مديرة مركز الاستجابة للأزمات والهجرة (سكرتيرة اللجنة).

ستتولى اللجنة مهام النزول الميداني وتدقيق البلاغات الخاصة بالخسائر الجسدية (الإصابات أو الوفيات) والأضرار المادية التي لحقت بالمباني أو البنى التحتية، ورفع تقارير مفصلة إلى الجهات العليا لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وضمان توثيق هذه الأحداث ضمن السجلات الرسمية لحفظ حقوق المتضررين.

ويأتي هذا التحرك الرسمي في إطار جهود حكومة إقليم كوردستان لمتابعة تداعيات التوترات الإقليمية على أمن واستقرار الإقليم وحماية سلامة مواطنيه وممتلكاتهم.