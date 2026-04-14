ديندار زيباري: تعويض أسر ضحايا أنفال هو مسؤولية الحكومة الاتحادية

أربيل (كوردستان 24)- صرح منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري، بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لعمليات الأنفال السيئة الصيت التي ارتكبها نظام البعث البائد ضد الشعب الكوردي، بأن جريمة الأنفال -باعتبارها جريمة دولية ممنهجة- لم تكن مجرد انتهاك صارخ لحقوق الإنسان فحسب، إنما كانت خرقاً لجميع المعاهدات والمواثيق الدولية.

وأشار زيباري إلى أن المجتمع الدولي والإنساني اليوم يقف أمام جرح لم يندمل بعد، يتطلب اعترافاً كاملاً بها كإبادة جماعية استهدفت الوجود القومي والإنساني للكورد.

وأوضح منسق التوصيات الدولية أن التاريخ سجل استشهاد وفقدان أكثر من 182 ألف إنسان في منطقتي كرميان وبادينان، فضلاً عن تغييب 8 آلاف بارزاني وقصف مدينة حلبجة بالكيمياوي الذي أدى إلى استشهاد 5 آلاف مواطن بريء، بالإضافة إلى حملات التهجير والاختفاء القسري التي مورست ضد الكورد الفيليين.

وفيما يخص الحقوق القانونية، شدد زيباري على أن الحكومة الاتحادية تتحمل، وفقاً للدستور العراقي والقوانين الدولية، مسؤولية قانونية مباشرة في تعويض الضحايا وجبر أضرارهم المادية والمعنوية.

مؤكداً أن تحقيق العدالة الانتقالية يستوجب خطوات عملية للتخفيف من معاناة ذوي الضحايا.

كما لفت إلى وجود تنسيق مستمر مع الجهات المحلية والوطنية والدولية ذات الصلة لمعرفة مصير المفقودين.

وحول تدويل هذه الجريمة، قال زيباري: "في إطار جهودنا لتدويل القضية، سلطنا الضوء الشهر الماضي في جنيف على معاناة الكورد، ولا سيما قضية الاختفاء القسري لمواطني كوردستان باعتبارها جريمة ضد الإنسانية استهدفت المدنيين.

وقد بذلت حكومة إقليم كوردستان جهوداً حثيثة لحماية حقوق الضحايا وذويهم بموجب القانون، بهدف انتزاع اعتراف دولي بكافة الجرائم التي ارتكبت ضد شعب كوردستان وحث المجتمع الدولي على إيلاء اهتمام أكبر بهذا الملف".

وفي الختام، جدد منسق التوصيات الدولية التزام حكومة إقليم كوردستان بخدمة ذوي الشهداء من خلال توثيق جرائم داعش وتقديم الخدمات اللازمة، وفاءً لدماء الشهداء الذين ضحوا في سبيل حرية كوردستان.