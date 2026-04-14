الجيش الإسرائيلي يعلن استجواب 3 مقاتلين من حزب الله اعتقلهم في جنوب لبنان

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه يستجوب ثلاثة من مقاتلي حزب الله بعدما نقلهم إلى إسرائيل إثر اعتقالهم خلال اشتباكات عنيفة مباشرة في جنوب لبنان.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي في منشور على منصات التواصل الاجتماعي، "خاضت قوات لواء غفعاتي أمس اشتباكا من مسافة قريبة مع خلية من مخربي حزب الله بينهم عنصر من وحدة قوة الرضوان في بنت جبيل".

وأضاف "في ختام المعركة ألقى ثلاثة مخربين أسلحتهم واستسلموا للقوات. بعد ذلك، تم نقلهم لمتابعة التحقيق"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فقد حاصرت قواته الآن بلدة بنت جبيل بالكامل، ما يشكّل تقدّما ملحوظا في إطار هجومه البري المستمر في جنوب لبنان.