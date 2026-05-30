إيران تفرض قيوداً مشددة في هرمز وتشترط "الموافقة المسبقة" لعبور السفن

منذ 54 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أصدر الجيش الإيراني، اليوم السبت 30 أيار/مايو 2026، تحذيراً شديد اللهجة ألزم بموجبه كافة السفن وناقلات النفط بالحصول على موافقة مسبقة من القوات البحرية الإيرانية قبل عبور مضيق هرمز، والتقييد التام بالممرات الملاحية التي تحددها طهران داخل الممر المائي.

تأتي هذه القيود الإيرانية الجديدة في وقت يشهد فيه مضيق هرمز توترات أمنية وعسكرية حادة على خلفية الحرب المستعرة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مساعٍ حثيثة تبذلها السفن التجارية وناقلات النفط لاستئناف حركتها عبر المضيق، الذي يمثل شريان الطاقة العالمي بمرور نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الدولية عبره.

وقد جوبهت الإجراءات الإيرانية برفض دولي واسع؛ حيث اعتبرت الولايات المتحدة والمنظمة البحرية الدولية (IMO) أن فرض أي رسوم أو قيود على حركة العبور يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق البحرية الدولية.

في السياق ذاته، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض بلاده القاطع لدفع أي رسوم مقابل عبور سفنها، مشدداً على ضرورة الإبقاء على مضيق هرمز ممرًا دوليًا مفتوحاً ومتاحاً للجميع.

في المقابل، أظهرت بيانات تتبع الملاحة التقارير الدولية استمرار شركات النقل البحري وملاّك السفن في تجنب التنسيق المباشر مع البحرية الإيرانية أثناء عبور المضيق، خشية التبعات والمخاطر القانونية، فضلاً عن التعقيدات المتعلقة بالتأمين البحري الناجمة عن الامتثال لإجراءات فرضتها طهران أحادية الجانب.