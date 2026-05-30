هيغسيث: مضيق هرمز ملك للملاحة الدولية ولن نسمح لإيران بفرض ضرائب أو رسوم

أربيل (كوردستان 24)- دخلت أزمة الملاحة في مضيق هرمز منعطفاً جديداً من التراشق والشروط المتبادلة بين واشنطن وطهران؛ حيث أكد وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، اليوم السبت 30 أيار/مايو 2026، أن المضيق يجب أن يظل مفتوحاً بالكامل أمام حركة الملاحة الدولية، دون خضوعه لأي نوع من الضرائب أو الرسوم الإيرانية.

شدد هيغسيث في تصريحات صحفية على أن حرية العبور "هي الوضع الطبيعي والقانوني الذي يجب أن يسود المضيق"، باعتباره شرياناً استراتيجياً تمر عبره النسبة الأكبر من إمدادات الطاقة العالمية.

في المقابل، سارعت طهران إلى فرض قيود مشددة؛ إذ أعلن مقر "خاتم الأنبياء" للدفاع الجوي الإيراني في بيان رسمي، إلزام كافة السفن التجارية وناقلات النفط بالمرور حصراً عبر الممرات المائية التي تحددها السلطات الإيرانية.

كما أضاف المقر شرطاً إضافياً يقضي بضرورة حصول جميع السفن على "رخصة عبور رسمية" مسبقة من القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

تأتي هذه التطورات المتسارعة بعد يوم واحد فقط من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصادر أمس الجمعة، برفع الحصار البحري المفروض على إيران.

وكان ترامب قد صرح بأن السفن التي احتجزت في المضيق جراء ما وصفه بـ"الحصار البحري الأمريكي الفريد والمذهل" بات بإمكانها الآن "بدء رحلة العودة إلى ديارها" مع قرار رفع القيود.