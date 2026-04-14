داخلية كوردستان تصدر عدة قرارات بشأن غرامات انتهاء الإقامة والتأشيرة للأجانب

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- قررت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، بهدف مساعدة وتسهيل الإجراءات للأجانب الذين لم يتمكنوا من السفر أو تجديد إقاماتهم بسبب ظروف الحرب، الإعفاء من الغرامات المالية وفقاً للضوابط التالية:

1- لمن انتهت إقاماتهم وهم خارج الإقليم: الأشخاص الذين انتهت صلاحية إقاماتهم بعد تاريخ 28 شباط 2026، يمكنهم العودة إلى الإقليم باستخدام نفس البطاقة لغاية 30 نيسان 2026، وتجديد إقاماتهم دون غرامات. وبعد هذا التاريخ، سيتطلب دخولهم الحصول على تأشيرة (فيزا) جديدة.

2- للراغبين في السفر إلى خارج الإقليم: الأجانب الذين انتهت صلاحية إقاماتهم أو جوازات سفرهم ولم يتمكنوا من السفر، يمكنهم الحصول على ختم الخروج والمغادرة دون دفع غرامات مالية حتى تاريخ 30 نيسان 2026. كما يعفى من الغرامة الأشخاص الذين يمتلكون أدلة تثبت تأخر معاملات جوازات سفرهم بسبب ظروف الحرب.

3- للسياح حاملي تأشيرات الدخول (الفيزا): السياح الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم بعد تاريخ 28 شباط 2026، يمكنهم المغادرة عبر المطارات والمنافذ الحدودية دون غرامات حتى تاريخ 30 نيسان 2026. أما الراغبون في تحويل التأشيرة إلى إقامة، فسيتم إنجاز معاملاتهم دون غرامات ووفقاً للتعليمات النافذة.

تعتبر هذه القرارات سارية المفعول حتى نهاية شهر نيسان 2026 فقط؛ لذا يرجى مراجعة المديريات المعنية خلال المدة المحددة لإنجاز معاملاتكم.