ضربة إسرائيلية تستهدف سيارة في جنوب بيروت

أربيل (كوردستان24)- استهدفت ضربة إسرائيلية مركبة في بلدة السعديات الواقعة على بعد حوالى 20 كيلومترا جنوب بيروت الیوم الأربعاء 15 نیسان/ابریل 2026، بحسب ما أعلن الإعلام الرسمي البناني، غداة اتفاق لبنان وإسرائيل على عقد مفاوضات مباشرة.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية "استهدف الطيران المعادي سيارة على السعديات".

وبينما تواصل إسرائيل ضرباتها على جنوب لبنان في إطار حربها ضد حزب الله، إلا أنها لم تستهدف العاصمة منذ سلسلة هجمات أسفرت عن سقوط أكثر من 350 قتيلا في بيروت ومناطق أخرى من البلاد، في ظل الضغوط دبلوماسية.

المصدر: فرانس برس