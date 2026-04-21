لاهور شيخ جنكي و30 معتقلاً من "لالەزار" يواصلون إضرابهم عن الطعام في السجن

أربيل (كوردستان24)- يواصل لاهور شيخ جنكي، وشقيقه بولاد، و30 معتقلاً آخرين من الموقوفين على خلفية أحداث "لالەزار"، إضرابهم عن الطعام داخل السجن، رافضين الدخول في أي مساومات أو اتفاقيات مقابل إطلاق سراحهم.

وصرح مصدر من عائلة لاهور شيخ جنكي (رئيس تحالف جبهة الشعب والرئيس المشترك السابق للاتحاد الوطني الكوردستاني) لـ "كوردستان 24" اليوم الثلاثاء 21 نيسان 2026، بأن لاهور وبولاد قررا بدء الإضراب عن الطعام منذ ظهر يوم الأحد الماضي. وأوضح المصدر أن لاهور أبلغ إدارة السجن برفضه تناول وجبات الطعام، مؤكداً استمراره في الإضراب حتى اليوم الثلاثاء، رغم ظهور علامات الإرهاق عليه مساء أمس.

ونقل المصدر عن لاهور شيخ جنكي قوله لعائلته خلال زيارتهم له في السجن يوم أمس: "يجب ألا تقفوا مكتوفي الأيدي، فما دام الصمت مستمراً، ستستمر المماطلة ولن تجرى المحاكمة". وأشار المصدر إلى أن لاهور لم يلتقِ ببافل طالباني إطلاقاً منذ اعتقاله، وأن اللقاء الوحيد كان بين بافل وبولاد شيخ جنكي بعد شهرين من الاعتقال.

وبخصوص الأنباء التي تتحدث عن "صفقة" لإطلاق سراحه على غرار صفقات سياسية سابقة، شدد المصدر على أن هذا الأمر "مستحيل ومرفوض تماماً".

وعن المسار القانوني، كشف المصدر أن محكمة السليمانية لم ترسل ملف القضية إلى محكمة الجنايات حتى الآن، موضحاً أنه في كل مرة يُطرح فيها الملف يُعاد بذريعة وجود "نواقص في الأوراق". وأشار إلى تعذر إرسال القضية إلى محكمة التمييز ما لم تمر أولاً عبر محكمة الجنايات وفقاً للسياقات القانونية.

يذكر أنه تم يوم أمس الاثنين إطلاق سراح الحارس الشخصي للاهور شيخ جنكي و11 معتقلاً آخرين، ليبقى لاهور وبولاد رفقة 28 شخصاً آخرين قيد الاحتجاز، وجميعهم يخوضون حالياً إضراباً مفتوحاً عن الطعام.