الداخلية العراقية تُعلن أرشفة 5.8 ملايين قطعة سلاح وتحدد نهاية 2026 موعداً نهائياً للتسجيل

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- كشفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الإثنين، عن تحقيق طفرة نوعية في ملف حصر وتنظيم السلاح بعهدة الدولة، مؤكدة أرشفة ملايين القطع ضمن قاعدة بيانات وطنية موحدة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي، في بيان صحفي، أن "البنك الوطني العراقي للأسلحة" بات يضم الآن نحو (5,800,000) قطعة سلاح مرمزة ومسجلة بشكل رسمي، مشيراً إلى أن هذا الرقم يعكس تقدماً واضحاً في السيطرة على السلاح غير المنظم.

وحول الآليات اللوجستية، أكد البهادلي توزيع (864) مكتباً للتسجيل في مختلف محافظات البلاد، لافتاً إلى أن الفرق المختصة أنجزت تدقيق واستلام أكثر من (310,000) استمارة تسجيل حتى الآن.

وبيّنت الوزارة أن عملية التسجيل تتمتع بعدة ميزات لتشجيع المواطنين، منها: التسجيل يتم إلكترونياً عبر تطبيق (عين العراق). واستمارة التسجيل مجانية بالكامل.

تتولى المكاتب كافة الإجراءات الفنية والإدارية، بدءاً من استلام السلاح ووصولاً إلى منح إجازة الحيازة الرسمية.

واختتمت الوزارة بيانها بالتذكير بأن باب التسجيل سيبقى مفتوحاً أمام المواطنين لتسوية أوضاع أسلحتهم قانونياً حتى تاريخ 31 كانون الأول 2026، داعية الجميع إلى التعاون لتعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي.