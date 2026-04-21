الأمم المتحدة تدعو إلى إعانة البحّارة العالقين بسبب لإغلاق مضيق هرمز

أربيل (كوردستان24)- دعا رئيس وكالة الشؤون البحرية التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء إلى توفير المعونة لنحو 20 ألف بحّار عالقين بسبب إغلاق مضيق هرمز، مطالبا خصوصا بتعزيز قدرة هذه الطواقم المعزولة على الاتصال اللاسلكي (واي فاي) بشبكة الإنترنت.

وأفادت المنظمة البحرية الدولية بأن قرابة 20 ألف بحّار علقوا ولم تعد نحو 2000 سفينة قادرة على التحرك منذ توقف الملاحة في مضيق هرمز ذي الأهمية الاستراتيجية لنقل النفط.

ونبّه الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز في كلمة ألقاها خلال مؤتمر بحري في سنغافورة، إلى أن البحّارة يعانون من مستويات قصوى من الضغط والإرهاق.

وأوضح دومينغيز أن بعض الدول وفّرت للبحّارة على مدار الساعة خطوطا هاتفية للمساعدة، في حين توفّر دول أخرى الغذاء لهم.

لكنه رأى أن من المكن فعل المزيد على الصعيد الشخصي، كـ"توفير خدمة الواي فاي لهم حتى يتمكنوا من التواصل مع عائلاتهم وتطمينها".

وتوقفت حركة الملاحة البحرية مجددا منذ الاثنين في مضيق هرمز. وفيما تواصِل السفن الإيرانية اختبار الحصار الأميركي، تراجعت طهران السبت عن قرارها إعادة فتح هذا الممر البحري، ما أجّج التوتر مع الولايات المتحدة قبيل انتهاء وقف إطلاق النار الذي يُفترض أن تنقضي مدته ليل الثلاثاء الأربعاء بتوقيت طهران.