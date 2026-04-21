التعليم العالي في إقليم كوردستان تتخذ إجراءات جديدة للطلبة الدارسين في إيران

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان عن اتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة لضمان مستقبل طلبة الإقليم الدارسين في إيران، وتقديم تسهيلات استثنائية لهم في ظل الظروف الراهنة.

وصرح د. ياسين صالح حمه، المدير العام للبعثات والعلاقات الثقافية في الوزارة، لـ "كوردستان 24"، قائلاً: "نحن على تواصل مستمر مع الجامعات ووزارة التعليم العالي الإيرانية لمتابعة أوضاع الطلبة وضمان سلامتهم. وقد تقرر تمديد فترة بقاء الطلبة داخل الإقليم حتى الأول من أيار (مايو) 2026، مع احتساب هذه الفترة ضمن مدة الدراسة الفعلية لهم".

وبشأن احتمالية تفاقم الأوضاع الأمنية، أوضح المدير العام أنه نظراً لمحدودية عدد طلبة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه)، فإنه في حال استمرار الحرب، سيتم استقبالهم في جامعات الإقليم بصفة "استضافة" أو "نقل" مؤقت إلى حين استقرار الأوضاع في إيران.

أما بخصوص طلبة مرحلة البكالوريوس، فقد أشار د. ياسين إلى أن نقل 800 طالب إلى الجامعات المحلية ليس بالأمر السهل بسبب الزخم الكبير على الأقسام الطبية في الإقليم، لكنه أكد أنه في حال عدم استقرار الأوضاع بعد تاريخ 1 أيار 2026، سيتم إجراء تقييم جديد للموقف واتخاذ قرارات تصب في مصلحة الطلبة.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى وجود 1200 طالب من إقليم كوردستان يواصلون دراستهم في الجامعات الإيرانية حالياً؛ من بينهم 400 طالب في مراحل الدراسات العليا، و800 طالب في مرحلة البكالوريوس، يتركز أغلبهم في التخصصات الطبية.