وزير التربية بإقليم كوردستان: تغيير نظام المشاركة في الامتحانات ليس من صلاحيات الوزارة

أربيل (كوردستان24)- عقد وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان، آلان حمة سعيد، اليوم الأربعاء 22 نيسان 2026، مؤتمراً صحفياً استعرض فيه تفاصيل امتحانات نهاية العام الدراسي والإصلاحات التي اتخذتها الوزارة لخدمة الطلبة.

وكشف وزير التربية عن قرار العودة إلى نظام المناهج الدراسية الكاملة (كما كان متبعاً قبل عام 2016) في كافة المواد. وبخصوص المواعيد، أشار إلى أن امتحانات الصف الثاني عشر الإعدادي (البكالوريا) ستنطلق في 4 حزيران و12 حزيران المقبل. كما تم تخويل المدارس لإنهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمراحل غير المنتهية بحلول تاريخ 4 أيار/مايو.

وأكد حمة سعيد أن التشكيلة الحكومية التاسعة قدمت أكبر قدر من التسهيلات لطلبة الصف الـ12، ومنها:

1. تعديل جدول الامتحانات العامة ليكون بواقع "امتحانين في الأسبوع" بدلاً من "يوم بعد يوم"، لمنح الطلبة وقتاً أطول للمراجعة وتقليل الضغوط النفسية.

2. إطلاق نظام إلكتروني (أونلاين) يتيح للطلبة، ولأول مرة، الاطلاع على دفاترهم الامتحانية، والباركود، ودرجة كل سؤال، مع الأجوبة النموذجية، وتحديد الأخطاء بدقة، مما يضمن أعلى معايير العدالة.

3. تعديل نظام امتحانات الدور الثاني ليكون "يوماً بعد يوم" بدلاً من نظام الامتحانات اليومية المتتالية.

وفي ردٍ على مطالب بعض الطلبة بتعديل نظام المشاركة في الامتحانات العامة (مثل رفع عدد المواد المسموح بالرسوب فيها للمشاركة من 3 مواد إلى 4)، أوضح الوزير أن هذا الأمر "ليس من صلاحية وزير التربية"، بل هو مرتبط بنظام صادر عن مجلس الوزراء عام 2009 وقوانين برلمانية، مؤكداً أن الوزير لا يمكنه تجاوز القانون.

وأشار الوزير إلى وجود تنسيق عالي المستوى مع وزارة الكهرباء والجهات ذات العلاقة لتأمين أجواء ملائمة وتيار كهربائي مستمر في القاعات الامتحانية، مؤكداً السعي لإنهاء الامتحانات قبل اشتداد موجة الحر الصيفية حرصاً على سلامة وراحة الطلبة.

كما أكد على أن جميع هذه القرارات تصب في مصلحة الطلبة، وتهدف إلى الحفاظ على الرصانة العلمية مع تخفيف العبء النفسي والتوتر الذي يرافق فترة الامتحانات للطلبة وعائلاتهم.