واشنطن و”حزب الله” يتبادلان الرسائل الحادة.. السفير الأمريكي: نقرّر كما نريد وقاسم يقرّر كما يريد

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أربيل (كوردستان24)- تصاعدت حدة السجال السياسي بين الولايات المتحدة و”حزب الله” على خلفية المفاوضات التي جرت في واشنطن، وسط تباين واضح في المواقف بشأن مستقبل العلاقة مع إسرائيل ومضمون “إعلان واشنطن”.

وقال السفير الأمريكي لدى لبنان، ميشيل عيسى، إن المفاوضات التي شهدتها واشنطن كانت “مهمة جداً”، مؤكداً أن لكل طرف الحق في اتخاذ قراراته وفقاً لمصالحه ورؤيته السياسية.

وفي تصريح حمل رسائل مباشرة إلى قيادة “حزب الله”، أشار عيسى إلى أن “نعيم قاسم يقرّر كما يريد، ونحن أيضاً نقرّر”، في إشارة إلى تمسك كل طرف بمواقفه وخياراته.

في المقابل، انتقد النائب عن “حزب الله” إبراهيم الموسوي بعض المسؤولين والقوى السياسية اللبنانية، معتبراً أنهم يعانون من “نقص في المناعة الوطنية”، واصفاً أي اتفاق مع إسرائيل بأنه “عار واستسلام”.

وكان الأمين العام لـ”حزب الله” نعيم قاسم قد هاجم المفاوضات مع إسرائيل، واصفاً إياها بأنها “مذلة ومخزية”، كما رفض ما تضمنه “إعلان واشنطن”، معتبراً أنه يضع أسساً لخضوع لبنان لما وصفه بمشروع “إسرائيل الكبرى”.

وتعكس هذه التصريحات حجم الانقسام السياسي المتصاعد حول مسار المفاوضات ومآلاتها، في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات متسارعة تزيد من تعقيد المشهد اللبنان

المصدر : RT