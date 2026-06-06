رضائي يتوعد: إذا استؤنفت الحرب.. سنوسع رقعة المواجهة لتتجاوز حدود الخليج

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أربيل (كوردستان24)- كشف محسن رضائي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني، في مقابلة مع شبكة "CNN" الإخبارية، عن استراتيجية طهران لمرحلة ما بعد الحرب، ومصير الملاحة في مضيق هرمز، محذراً من رد غير مسبوق في حال تعرض بلاده لأي هجوم جديد.

أكد رضائي أن استعادة 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة تمثل خطوة أساسية لبناء الثقة بين الطرفين، قائلاً: "إذا كان ترامب يرغب حقاً في التوصل إلى اتفاق، فإن هذه المليارات الـ24 هي اختبار للثقة يجب على الولايات المتحدة اجتيازه؛ وعندها فقط يمكن الحديث عن فتح آفاق جديدة". وشدد على أن "هذه الأموال هي ملك لإيران وليست أموالاً أمريكية".

وفي رسالة تحذيرية شديدة اللهجة، أعلن مستشار المرشد أنه في حال شنت الولايات المتحدة حرباً، فإن إيران ستوسع نطاق المواجهة إلى خارج منطقة الخليج لتشمل المحيط الهندي، والبحر الأحمر، والبحر الأبيض المتوسط. وأضاف: "سنمنح الحرب بعداً جديداً عبر استهداف القواعد الأمريكية التي لم يسبق لنا أن هاجمناها حتى الآن".

وحول التصريحات المنسوبة لترامب بشأن الرغبة في الاجتماع بالمرشد الأعلى، استبعد رضائي هذا الاحتمال بشكل قاطع، قائلاً: "هذا لن يحدث. نحن لا نزال في المراحل الأولية من المفاوضات، وترامب هو من قام بوقف المسار التفاوضي سابقاً".

وفيما يتعلق بملف الملاحة الدولية، أوضح رضائي أن إيران وسلطنة عمان تتمتعان بسيادة مشتركة على مضيق هرمز وتديران شؤونه معاً. وأشار إلى أن إيران، بصفتها مسؤولة عن إدارة المضيق، تعتزم تحصيل ضرائب بيئية ورسوم خدمات "ترانزيت" من السفن العابرة، منتقداً الموقف الأمريكي بالقول: "واشنطن تريد أن تكون رسوم ترانزيت السفن على حساب جيوب الشعب الإيراني، ولذلك تطالب بعدم تحصيل أي ضرائب من السفن".