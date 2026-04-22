وزير خارجية إسرائيل يدعو لبنان إلى التعاون ضد حزب الله عشية محادثات مرتقبة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- دعا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر لبنان الأربعاء إلى التعاون وبذل جهود مشتركة لمواجهة حزب الله وذلك عشية محادثات مرتقبة بينهما في واشنطن.

وقال ساعر في كلمة أمام دبلوماسيين خلال فعالية لمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لاستقلال إسرائيل "غدا تُستأنف المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن، أدعو الحكومة اللبنانية أن نتعاون ضد دولة الإرهاب التي بناها حزب الله على أراضيكم".

وأضاف "هذا التعاون مطلوب من جانبكم أكثر مما هو مطلوب منا. إنه يتطلب وضوحا أخلاقيا وشجاعة في المجازفة. لكن لا يوجد بديل حقيقي لضمان مستقبل من السلام لكم ولنا".

ولبنان وإسرائيل في حالة حرب رسميا منذ العام 1948، ومن المقرر أن يعقدا الخميس جولة جديدة من المحادثات في واشنطن، وفق ما قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لوكالة فرانس برس.

وسيطرت إسرائيل على مناطق إضافية في جنوب لبنان بعدما أطلق حزب الله المدعوم من إيران صواريخ باتجاه الدولة العبرية دعما لطهران في الثاني من آذار/مارس.

وأسفرت الحرب بين حزب الله وإسرائيل عن مقتل أكثر من 2400 شخص ونزوح حوالى مليون من الجانب اللبناني. وأودت بحياة 15 جنديا إسرائيليا في جنوب لبنان وثلاثة مدنيين في إسرائيل.

ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، لا تزال القوات الإسرائيلية تحتل مناطق في جنوب لبنان وتتحرك فيها.

والأسبوع الماضي، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن تستخدم بلاده "كامل قوتها" في لبنان في حال تعرض جنوده للتهديد.

وبموجب شروط الهدنة، تقول إسرائيل إنها تحتفظ بحق التحرك ضد "هجمات مخططة أو وشيكة أو جارية".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت "إرهابيين اثنين خرقا تفاهمات وقف إطلاق النار" في منطقة وادي السلوقي جنوب لبنان الثلاثاء.

وجاء في البيان أن الاثنين "عبرا خط الدفاع الأمامي واقتربا من الجنود، ما شكل تهديدا فوريا"، مضيفا أن سلاح الجو استهدفهما لاحقا وقتلهما.

كما أسفرت غارة جوية إسرائيلية عن مقتل شخص وإصابة اثنين في منطقة البقاع اللبنانية الأربعاء، وفقا للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي إقامة "خط أصفر" فاصل في جنوب لبنان على غرار الخط الذي يفصل قواته عن المناطق التي تسيطر عليها حركة حماس في غزة.

وقال الثلاثاء إن حزب الله أطلق صواريخ باتجاه جنود متمركزين في جنوب لبنان، وإنه استهدف منصة الإطلاق ردا على ذلك.

كما أعلن اعتراض طائرة مسيّرة أُطلقت من لبنان قبل أن تعبر إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

من الجهة المقابلة، أعلن حزب الله اللبناني الثلاثاء استهداف شمال إسرائيل ردا على ما اعتبره "خروقات فاضحة" لوقف لإطلاق النار من قبل الدولة العبرية، في أول إعلان من نوعه منذ بدء هدنة الأيام العشرة.

وأكد ساعر الأربعاء أن لا "خلافات جدية" لإسرائيل مع لبنان.

وأضاف "للأسف، لبنان دولة فاشلة، دولة خاضعة فعليا للاحتلال الإيراني عبر حزب الله".

ورأى أن "العائق أمام السلام والتطبيع بين البلدين هو واحد، حزب الله".

AFP