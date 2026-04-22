الخارجية الأمريكية تدين بشدة الهجمات على إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن الموقف الرسمي لبلادها تجاه تصاعد الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ التي تستهدف إقليم كوردستان والعراق، واصفةً إياها بالأنشطة التخريبية التي تهدد أمن المنطقة.

في تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، اليوم الأربعاء 22 نيسان 2026، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: "إن حكومة الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات مئات الهجمات التي نفذتها الجماعات المسلحة الموالية لإيران خلال الأسابيع القليلة الماضية".

وكشف المتحدث أن هذه العمليات لم تقتصر على جهة محددة، بل طالت مفاصل حيوية ومختلفة، قائلاً: "هذه الهجمات استهدفت المواطنين الأمريكيين، والمراكز الدبلوماسية، والمصالح التجارية، كما طالت المؤسسات الوطنية والمدنيين، بما في ذلك المنشآت والمواطنين في إقليم كوردستان".

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الأنشطة التخريبية لهذه الجماعات تجاوزت الحدود العراقية لتشكل تهديداً مباشراً لدول الجوار أيضاً، مما يزعزع استقرار المنطقة بأكملها.

وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر إقليمي متصاعد، حيث بدأت الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون بشن هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة ضد إقليم كوردستان. وحسب الإحصائيات، تعرض الإقليم منذ بدء التصعيد لأكثر من 600 هجوم، أسفرت عن سقوط 14 ضحية وأكثر من 90 جريحاً من المدنيين، فضلاً عن الأضرار المادية الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية والمناطق السكنية.