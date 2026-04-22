بين بلجيكا وإقليم كوردستان.. مباحثات في بروكسل لتعزيز العلاقات وبحث استقرار الشرق الأوسط

أربيل (كوردستان24)- أجرى رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، سفين دزيي، اليوم، مباحثات مثمرة في العاصمة البلجيكية بروكسل مع نائب رئيس الوزراء البلجيكي، جان جامبون، تركزت على تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة التطورات المقلقة في الشرق الأوسط.

وفي تصريح خاص لكوردستان24، عقب الاجتماع، وصف نائب رئيس الوزراء البلجيكي اللقاء بأنه "لقاء بين أصدقاء". وقال جامبون: "كما هو الحال دائماً في اللقاءات التي تجمع بين الأصدقاء، فإن العلاقات بين بلجيكا وفلاندرز من جهة، وإقليم كوردستان من جهة أخرى، هي علاقات جيدة ومتينة للغاية".

وتطرق جامبون إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة، قائلاً: "نحن ندرك تماماً صعوبة وتعقيد الأوضاع في الشرق الأوسط حالياً، وتحديداً في إيران والعراق. لذا كان من المفيد جداً بالنسبة لنا الحصول على معلومات مباشرة ودقيقة حول مجريات الأمور هناك. نحن نقدر هذه الإحاطة ونثمنها عالياً".

من جانبه، أعرب سفين دزيي عن شكره العميق لحفاوة الاستقبال التي حظي بها الوفد الكوردستاني. وقال: "نقدر عالياً هذا الاستقبال الحار، فقد شعرنا وكأننا في بلدنا. في كل زيارة لنا إلى بلجيكا، يتم استقبالنا على أعلى المستويات، ونحن ممتنون جداً لحسن الضيافة والصداقة التي تربطنا".

وحول تفاصيل الاجتماع، أوضح دزيي: "لقد ناقشنا العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وركزنا بشكل خاص على التحديات الأمنية واستقرار المنطقة. إقليم كوردستان يقع في بؤرة هذه التوترات الصعبة، ونأمل أن يعود الاستقرار والعقلانية ليسودا في المنطقة".

واختتم رئيس دائرة العلاقات الخارجية تصريحه بالتأكيد على أهمية الدور الأوروبي، قائلاً: "نحن نؤمن بأن بلجيكا وأوروبا ككل يمكن أن تلعب دوراً قيادياً في إحلال السلام، كما فعلت في الماضي، ونحن نعول على استمرار هذا الدور المحوري".

تأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تصعيداً ملحوظاً، مما يعكس حرص إقليم كوردستان على تعزيز قنوات التواصل الدبلوماسي مع حلفائه في أوروبا لضمان الاستقرار الإقليمي.