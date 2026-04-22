السويد ترفض مقترحاً أوروبياً للعمل عن بُعد لمواجهة أزمة الطاقة

أربيل (كوردستان24)- انتقد وزير سوق العمل السويدي، يوهان بريتز، بشدة مقترحاً يعتزم الاتحاد الأوروبي طرحه لتشجيع العمل من المنزل يوماً واحداً في الأسبوع كإجراء لخفض استهلاك الطاقة. ووصف بريتز المقترح بأنه "غير واقعي" ولا يمثل حلاً للأزمة الراهنة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وتداعياتها على الأسواق العالمية.

جدوى اقتصادية محدودة

وأوضح الوزير السويدي أن زيادة وتيرة العمل عن بُعد لن تعالج التحديات الجوهرية في قطاع الطاقة، مشيراً إلى الخصوصية السويدية؛ حيث إن غالبية الموظفين في البلاد لا يعتمدون بشكل كبير على الوقود الأحفوري في تنقلاتهم اليومية، مما يقلل من الأثر المتوقع لمثل هذه الإجراءات على خفض الاستهلاك.

رفض للتدخل المركزي من بروكسل

وبجانب الجدوى الاقتصادية، أبدى بريتز اعتراضاً مبدئياً على دور الاتحاد الأوروبي في هذا الملف، مشدداً على أن تنظيم العمل يجب أن يظل شأناً داخلياً يُحسم على مستوى الشركات المحلية بالتعاون مع النقابات والموظفين. وقال بريتز في تصريحاته: "الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يتدخل في هذه المسألة؛ فهي قرارات تُتخذ داخل أماكن العمل في كل دولة على حدة".

الحلول البديلة والتحول الكهربائي

ودعا الوزير السويدي إلى تبني استراتيجيات أكثر استدامة وواقعية لمواجهة الأزمة، وعلى رأسها:

• تسريع التحول للكهرباء: خاصة في قطاع النقل، لتعزيز الأمن المائي والبيئي.

• دعم الأسر: لمواجهة الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة.

• استقرار الأسعار: ضمان استقرار أسعار الوقود في مواجهة التحديات المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط (إيران).

تباين الرؤى الأوروبية

وتعكس تصريحات الوزير السويدي حالة من الانقسام داخل التكتل الأوروبي حول سبل التعامل مع أزمة الطاقة؛ حيث تسعى المفوضية الأوروبية لفرض سياسات موحدة لخفض الاستهلاك، بينما تتمسك بعض الدول الأعضاء بسيادتها في تنظيم أسواق العمل الوطنية ومراعاة أنماط استهلاكها الخاصة.