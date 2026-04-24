طقس كوردستان: زخات مطر مرتقبة في أربيل ودهوك وارتفاع طفيف في درجات الحرارة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الـ24 ساعة القادمة، مشيرة إلى احتمال هطول أمطار في مناطق متفرقة من الإقليم.

وذكرت المديرية في تقريرها الرسمي، أن من المتوقع هطول أمطار تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، مع زخات ربيعية في المناطق الجبلية التابعة لمحافظة أربيل، وإدارة سوران، والمناطق الجبلية في محافظة دهوك.

وبحسب التوقعات، فإن سماء الإقليم ستكون يوم غدٍ السبت، 25 نيسان/أبريل، غائمة جزئياً إلى غائمة كلياً في بعض الأوقات والمناطق، مع استمرار فرص هطول الأمطار الربيعية في المرتفعات الجبلية الشمالية.

كما أشار التقرير إلى أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعاً طفيفاً بمقدار (1-2) درجة مئوية مقارنة بما سجلته اليوم.

وفيما يلي درجات الحرارة العظمى المتوقعة في محافظات وإدارات الإقليم:

أربيل: 24 درجة مئوية

بيرمام: 23 درجة مئوية

سوران: 20 درجة مئوية

حاجي أوميران: 13 درجة مئوية

السليمانية: 23 درجة مئوية

جمجمال: 26 درجة مئوية

دهوك: 25 درجة مئوية

زاخو: 25 درجة مئوية

حلبجة: 27 درجة مئوية

كرميان: 29 درجة مئوية