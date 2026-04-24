روسيا وأوكرانيا تعلنان تبادل 193 أسير حرب من كل جانب

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت موسكو وكييف، اليوم الجمعة، تبادل 193 أسير حرب من كل جانب، وأوضح الجيش الروسي أن الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة توسطتا في عملية التبادل الجديدة.

وقال الجيش الروسي في بيان على تطبيق ماكس "في الوقت الحالي، يتواجد العسكريون الروس على أراضي جمهورية بيلاروس، حيث يتلقون المساعدة النفسية والطبية اللازمة".

من جهته، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عودة 193 مقاتلا أوكرانيا، وفق ما نقلته فرانس برس.

وقال عبر منصة إكس "لقد دافعوا عن أوكرانيا على جبهات مختلفة. ومن بينهم أولئك الذين بدأت روسيا إجراءات جنائية ضدهم، بالإضافة إلى جنود جرحى".

وهذه عملية التبادل الثانية هذا الشهر، ففي 11 نيسان/أبريل تبادلت روسيا وأوكرانيا 175 أسير حرب من كل جانب، قبل ساعات من دخول هدنة عيد الفصح حيز التنفيذ.

وتبادل الأسرى والجثث هو النتيجة الملموسة الوحيدة لعدة جولات من المحادثات المباشرة بين كييف وموسكو التي نُظمت منذ عام 2025 بضغط من واشنطن.

وتوقفت المفاوضات التي تتم بوساطة أميركية منذ بداية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في نهاية شباط/فبراير.