منخفض جوي يضرب العراق.. تحذيرات من أمطار رعدية غزيرة وعواصف ترابية تبدأ من السبت

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، عن توقعاتها لحالة الطقس في البلاد للأيام الأربعة المقبلة، مشيرة إلى موجة من الأمطار الرعدية والتقلبات الجوية التي ستشمل أغلب المناطق، مصحوبة بتصاعد للغبار وتفاوت في درجات الحرارة.

وفقاً للبيان الصادر عن قسم التنبؤ الجوي، فإن طقس يوم غدٍ السبت سيكون غائماً بشكل عام، مع تساقط أمطار متفرقة تتحول إلى رعدية وتزداد غزارتها خلال المساء، لا سيما في الأقسام الشرقية والغربية من المنطقتين الوسطى والجنوبية. كما حذر البيان من نشاط للرياح الجنوبية الشرقية مساءً، مما قد يؤدي إلى تصاعد الغبار، مع تسجيل انخفاض في درجات الحرارة بالمناطق الوسطى والجنوبية.

تتفاوت درجات الحرارة العظمى غداً السبت بين المحافظات، حيث تسجل السليمانية الأدنى بـ 24 درجة، تليها دهوك بـ 25، وأربيل بـ 27، فيما تستقر في بغداد وديالى وكربلاء عند 29 درجة. وتصل الحرارة إلى 30 درجة في البصرة وميسان وبابل وواسط وصلاح الدين، بينما تسجل النجف الأشرف والأنبار والديوانية والمثنى وذي قار أعلى المعدلات بـ 31 درجة مئوية.

وتوقعت الهيئة أن يشهد يوم الأحد طقساً غير مستقر، يبدأ غائماً جزئياً ويتحول إلى غائم كلي بعد الظهر مع هطول أمطار غزيرة ورعدية في أماكن متفرقة. ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في الوسط والجنوب، بينما تنخفض بعدة درجات في المنطقة الشمالية.

أما يوم الاثنين، فيستمر هطول الأمطار في المنطقتين الوسطى والشمالية، وتكون غزيرة بشكل خاص في المنطقة الوسطى والأقسام الشرقية من البلاد، بينما يميل الطقس في الجنوب إلى الغائم جزئياً.

وتشير التوقعات إلى بدء انحسار الحالة الجوية يوم الثلاثاء المقبل، حيث يعود الطقس إلى الصحو مع بعض الغيوم في معظم المناطق، باستثناء المرتفعات الجبلية شمالاً التي ستشهد استمرار تساقط أمطار معتدلة الشدة، مع تسجيل انخفاض عام في درجات الحرارة بجميع أنحاء البلاد وتحول الرياح إلى شمالية غربية.