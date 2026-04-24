فيلمٌ كوردي يحصد جائزتين في مهرجان سينمائي دولي بالولايات المتحدة

منذ 3 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- حصد الفيلم السينمائي الكوردي "الموطن المفقود" للمخرج رامان أبو بكر، جائزتين بارزتين في مهرجان سينمائي دولي أقيم بمدينة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مخرج الفيلم رامان أبو بكر في تصريحٍ لـ كوردستان24: نلنا في هذا المهرجان جائزتي (أفضل فيلم) و(أفضل فيلم مستقل قصير). ويعد هذا المهرجان، المستمر منذ 8 سنوات في لوس أنجلوس، بمثابة جسر يربط السينمائيين المستقلين حول العالم بصناعة السينما في هوليوود.

وأشار أبو بكر إلى القيمة الفنية الكبيرة لهذه الجوائز، موضحاً أن لجنة التحكيم تضم نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في الصناعة السينمائية، ومنهم من ينتمي بشكل مباشر إلى مجتمع "هوليوود"، مما يمنح الفوز صدىً واهتماماً دولياً واسعاً.

تدور أحداث الفيلم في ظل نظام دكتاتوري لا يكتفي بالسيطرة على الأجساد، بل يمتد نفوذه للتحكم بالعقول والأفكار. وتتمحور القصة حول فنان شاب يدعى "جاكو"، وهو شاب كوردي يتم اعتقاله وإرساله إلى قاعدة سرية مخصصة لـ "محو الذاكرة البشرية" وإعادة صياغة الأفكار.

وأوضح المخرج أن الفيلم يسلط الضوء على مقاومة "جاكو" لعمليات غسل الدماغ رغم تعرضه للتعذيب القاسي على يد مشرف سادي.

وأضاف: يضطر البطل لمواجهة شظايا ماضيه وهويته؛ فالفيلم ليس مجرد قصة سجن، بل هو غوص في آليات السيطرة وكيفية إحياء الذاكرة داخل الإنسان.

تبلغ مدة الفيلم 39 دقيقة، وقد أُنتج بميزانية متوسطة، وأكد أبو بكر أنه تمكن من تقديم رسالة قوية من خلال الاستخدام المؤثر للمواقع المحددة والتركيز المكثف على تطور الشخصيات.

مشيراً إلى أن العمل يحمل أبعاداً إنسانية واسعة لكونه يناقش الصدمات النفسية للبشر.

يذكر أن فيلم "الموطن المفقود" هو مشروع التخرج للعام 2025 للطالبين رامان أبو بكر ويارو حسين مصري.

ويجسد الأدوار الرئيسية فيه كل من: يارو حسين مصري، هوشيار محمد، أمين رزكار، وهيلين آوات. وقد سبق للفيلم أن نال جوائز في مهرجانات دولية سابقة، كما تم قبوله للمشاركة في عدة محافل سينمائية أخرى.