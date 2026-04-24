"سنتكوم" تعترض سفينة متجهة لإيران وطهران تحتجز أخرى رداً على الحصار

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) اليوم السبت 25 نيسان 2026، أن المدمرة "يو إس إس رافائيل بيرالتا" اعترضت سفينة ترفع العلم الإيراني كانت متجهة إلى أحد موانئ إيران، وذلك ضمن إجراءات فرض الحصار البحري على طهران.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني احتجاز السفينة "إيباميدونداس" (Epameidondas) بتهمة مساعدة الجيش الأمريكي وتجاهل التحذيرات وارتكاب خروقات ملاحية.

تأتي هذه التطورات بعد ساعات من إعلان "سنتكوم" تغيير مسار 34 سفينة لفرض الحصار، وفي ظل أزمة حادة أعقبت هجمات أمريكية وإسرائيلية على إيران، أدت لإغلاق مضيق هرمز أمام التجارة العالمية.

ورغم فتح المضيق لمدة 24 ساعة بعد مفاوضات في باكستان، عاد الحرس الثوري لإغلاقه مجدداً، مما تسبب في ارتفاع عالمي بأسعار النفط والغاز لكونه ممراً لـ 20% من تجارة النفط الدولية.

ورداً على ذلك، فرض دونالد ترامب حصاراً بحرياً شاملاً يمنع حركة السفن التجارية الإيرانية، مما أدى إلى شلل تام في صادرات طهران النفطية.