تكلفة الحرب الأميركية على إيران تتجاوز 61 مليار دولار في 55 يوماً

أربيل (كوردستان 24)- تجاوزت تكاليف العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران حاجز 61 مليار دولار بحلول اليوم الخامس والخمسين للمواجهات، وذلك وفقاً لبيانات موقع (تكلفة حرب إيران)، الذي أشار إلى أن الخزانة الأمريكية تنفق ما يزيد عن 11,500 دولار في الثانية الواحدة.

وتعتمد هذه التقديرات، التي تشمل رواتب الأفراد وتكاليف تشغيل السفن الحربية والخدمات اللوجستية، على تقرير قدمته وزارة الدفاع (البنتاغون) إلى الكونغرس، كشفت أن كلفة الأيام الستة الأولى وحدها بلغت 11.3 مليار دولار، قبل أن يرتفع المعدل ليصل إلى نحو مليار دولار يومياً.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن التقديرات الأولية لتكلفة عملية "زئير الأسد" ضد إيران بلغت نحو 35 مليار شيكل (ما يعادل 11.5 مليار دولار) كخسائر حكومية مباشرة، وتم إدراج هذه المبالغ ضمن ميزانية الدولة لعام 2026.

ورغم هذا الاستنزاف المالي الكبير، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاؤلاً بمسار المفاوضات، مؤكداً أن طهران تعمل على إعداد مقترح يستهدف تلبية مطالب واشنطن.

وشدد ترامب على أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يضمن تخلي إيران عن اليورانيوم المخصب وتأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز.

من جانبه، لم يبدِ الجانب الإيراني أي موافقة رسمية على هذه الشروط حتى الآن، كما لم يؤكد استئناف المحادثات مع الممثلين الأمريكيين في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بعد أن توقفت الجولة الأولى التي انطلقت هناك في الحادي عشر من نيسان الجاري.