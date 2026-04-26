حجاج كركوك يسلكون الطريق البري نحو مكة هرباً من مخاطر الأجواء

أربيل (كوردستان24)- انطلقت اليوم الأحد، 26 نيسان 2026، أول قافلة من حجاج محافظة كركوك متوجهة إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، حيث ضمت القافلة 143 شخصاً من ذوي الشهداء غادروا المدينة عبر الطريق البري.

وبحسب البيانات الرسمية، يبلغ إجمالي عدد الحجاج المسجلين من محافظة كركوك لهذا العام 1404 حجاج. وقد تضمنت رحلة اليوم، وهي الأولى من نوعها هذا الموسم، 6 حافلات انطلقت بشكل منظم باتجاه الحدود السعودية.

وتقرر هذا العام أن يسلك جميع حجاج العراق وإقليم كوردستان الطريق البري حصراً للوصول إلى الديار المقدسة، وذلك كإجراء احترازي ناتج عن التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط. وتأتي هذه الخطوة في ظل الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، والتي أدت إلى اضطراب حركة الملاحة الجوية وجعل الرحلات الأسمانية في المنطقة عرضة للمخاطر الأمنية.