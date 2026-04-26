امرأة في الـ95 تواجه خطر الترحيل في السويد وسط ظروف صحية حرجة

أربيل (كوردستان24)- تعيش سيدة مسنّة تبلغ من العمر 95 عامًا في جنوب ستوكهولم وضعًا إنسانيًا معقدًا، بعد صدور قرار بترحيلها، رغم حالتها الصحية المتدهورة واعتمادها الكامل على رعاية ابنتها في حياتها اليومية.

وتعاني السيدة من أمراض مزمنة تشمل مشاكل في القلب والجهاز التنفسي، إضافة إلى مضاعفات ناجمة عن جلطة دماغية سابقة، ما يجعلها بحاجة إلى رعاية ومتابعة مستمرة على مدار اليوم.

ورفضت السلطات المختصة منحها الإقامة، معتبرة أن الشروط القانونية الخاصة بالأسباب الإنسانية أو الاستثنائية غير متوفرة في حالتها، وذلك رغم الطعون التي قدمتها العائلة أمام الجهات القضائية.

من جانبها، تؤكد العائلة أن مستوى الرعاية المتوفر في السويد لا يمكن تأمينه في بلدها الأصلي، مشيرة إلى أن قرار الترحيل لا يهدد السيدة وحدها فحسب، بل ينعكس بشكل مباشر على استقرار الأسرة بأكملها.

وتبقى القضية قيد النظر القانوني، بانتظار ما ستقرره الجهات القضائية العليا في البلاد.

المصدر : وكالة الكومبس السويدية