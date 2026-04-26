مصادر باكستانية: عراقجي حصل على ضوء أخضر لمناقشة نقاط مطروحة

أربيل (كوردستان 24)-أفادت مصادر باكستانية الیوم الأحد، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حصل على ضوء أخضر لمناقشة نقاط تسعى باكستان لطرحها.

وأضافت المصادر أن إسلام آباد تنتظر أيضاً موافقة إيرانية على لقاء محتمل مع الجانب الأميركي، إلى جانب بقاء عراقجي في العاصمة الباكستانية لحين وصول الوفد الأميركي.

هذا وقال مصدر باكستاني إن زيارة عراقجي إلى إسلام آباد تأتي في إطار مزيد من التشاور، مشدداً على أن وقف النار قائم و"لم نتلق أي إخطار أميركي بشأنه". وأضاف أنه "لا خطط لوصول أي وفد أميركي لإسلام آباد".

هذا واستقبل سلطان عمان هيثم بن طارق، الأحد، وزير الخارجية الإيراني عراقجي وبحث معه جهود الوساطة ومساعي إنهاء النزاعات.

وأوضحت وكالة الأنباء العمانية أن السلطان هيثم أبلغ عراقجي بضرورة تغليب الحوار والدّبلوماسية لمعالجة القضايا.

بدوره أطلع عراقجي السلطان هيثم على وجهة نظر إيران تجاه التطورات، كما قدم عراقجي الشكر للسلطان على مواقف عمان في دعم جهود الحوار.

في السياق أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن عراقجي بحث مع سلطان عمان الأمن في المنطقة والمرور الآمن في مضيق هرمز.



