بعيداً عن الأدوية.. مشروبات يومية تدعم وظائفك الحيوية

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أربيل (كوردستان24)- أكد تقرير طبي حديث أن الحفاظ على توازن مستويات السكر في الدم لا يقتصر فقط على نوعية الأطعمة التي يتناولها الإنسان، بل يمتد ليشمل الخيارات السائلة في نظامه الغذائي اليومي. وبحسب موقع "فيري ويل هيلث" الطبي، فإن بعض المشروبات قد تلعب دوراً محورياً في دعم استقرار الغلوكوز، شريطة أن تكون خالية من السكريات المضافة التي تُجهد وظائف الجسم الحيوية.

ورصد التقرير قائمة بـ 5 مشروبات "غير متوقعة" تساهم في تحسين استجابة الجسم للأنسولين:

1. عصير الطماطم الطبيعي: درع ضد الإجهاد التأكسدي

يُعد عصير الطماطم خياراً ذكياً لانخفاض محتواه من الكربوهيدرات وغناه بمادة "الليكوبين". وتشير الدراسات إلى أن تناول منتجات الطماطم قبل الوجبات يقلل من ارتفاع السكر المفاجئ بعد الأكل. ويوصي الخبراء باختيار الأنواع الطبيعية 100% وقليلة الصوديوم، مع إمكانية تناول كوب صغير منها بجانب مصدر للبروتين.

2. الكفير: تعزيز السكر عبر "صحة الأمعاء"

برز "الكفير" (مشروب ألبان مخمر) كأحد الحلول الفعالة بفضل غناه بالبروبيوتيك. ويرتبط التوازن البكتيري في الأمعاء بشكل مباشر بتحسين حساسية الأنسولين. وبحسب دراسة أُجريت عام 2021، أظهر مرضى السكري من النوع الثاني تحسناً ملحوظاً في مستويات الغلوكوز عند إدخال الكفير غير المحلى في نظامهم الغذائي، خاصة عند مزجه مع ألياف كبذور الشيا.

3. الشاي الأخضر: حليف الصيام والاستقلاب

لم يعد الشاي الأخضر مجرد مشروب لإنقاص الوزن، بل أثبتت دراسة منشورة عام 2024 ارتباطه بتحسن مستويات السكر أثناء الصيام. وتعمل مركبات "الكاتيكينات" الموجودة فيه على تقليل طفرات السكر بعد الوجبات. ويُنصح بتناوله (من كوب إلى ثلاثة يومياً) دون أي إضافات سكرية لضمان أقصى فائدة.

4. خل التفاح: ميزان الوجبات الدسمة

اشتهر خل التفاح بقدرته على إبطاء عملية إفراغ المعدة، مما يقلل من سرعة امتصاص السكر في الدم، خاصة بعد الوجبات الغنية بالكربوهيدرات. وللاستخدام الآمن، ينصح الأطباء بتخفيف ملعقة أو اثنتين في كوب كبير من الماء وتناوله أثناء الوجبات، مع استخدام "قشة" لحماية مينا الأسنان من الحموضة.

5. الكاكاو الخام: صديق القلب والأنسولين

بعيداً عن مشروبات الشوكولاتة المحلاة، يحتوي الكاكاو غير المعالج على "الفلافانول"، وهي مركبات كيميائية تدعم وظيفة الأنسولين وصحة الأوعية الدموية. ويمكن تحضير هذا المشروب بطريقة صحية عبر مزجه بالحليب العادي أو النباتي، واستبدال السكر بنكهات طبيعية مثل القرفة أو الفانيليا.

وخلص التقرير إلى أن "المفتاح" في السيطرة على السكر يكمن في البساطة والابتعاد عن المنتجات المصنعة، مع ضرورة استشارة الأخصائيين قبل إجراء تغييرات جذرية في النظام الغذائي، خاصة لمن يعانون من أمراض مزمنة.