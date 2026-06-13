الإمارات تنفي الإفراج عن أي أموال إيرانية مجمّدة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- نفت دولة الإمارات بشكلٍ قاطع ما ورد في بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن نقل أو تحويل أي مبالغ مالية من دولة الإمارات إلى إيران، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بمبلغ 3 مليار دولار.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أن هذه المزاعم غير صحيحة ولا تستند إلى أي وقائع أو معلومات موثوقة، مشددةً على أنه لم يتم الإفراج عن أو تحويل أو نقل أي أموال إيرانية مجمّدة عبر دولة الإمارات.

كما دعت الوزارة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول أو نشر معلومات غير موثقة أو ادعاءات تفتقر إلى المصداقية.

وكانت وكالة رويترز للأنباء نقلت عن ‌أربعة مصادر بأن الإمارات وافقت على الإفراج عن مليارات الدولارات لإيران.

وقال مصدران من المنطقة إن الإمارات وافقت على الإفراج عن 10 مليارات دولار، تم تسليم أكثر من ثلاثة مليارات دولار منها بالفعل.

وقال مسؤول إماراتي رداً على سؤال عن التحويل إن بلاده تسعى إلى تخفيف حدة التوتر وتعزيز ​السلام، وفق رويترز.

وأضاف ‌"تسترشد ⁠السياسة الخارجية ​للإمارات ⁠بتعزيز خفض التصعيد وتخفيف حدة التوتر في جميع أنحاء المنطقة، مع العمل على تحقيق سلام واستقرار دائمين.

وتدعم الإمارات الجهود المبذولة، ومنها التي تبذلها الولايات المتحدة، لحماية شعوب المنطقة من تداعيات الصراع".