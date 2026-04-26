وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى إسلام آباد في زيارة ثانية لمواصلة المشاورات الإقليمية

أربيل (كوردستان24)-غادر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، العاصمة العمانية مسقط بعد ظهر اليوم الاحد 26 نیسان/ابریل 2026، متوجهاً إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وذلك في إطار جولة دبلوماسية إقليمية.

وذكرت تقارير إعلامية إيرانية أن عودة عراقجي إلى باكستان تأتي بهدف استكمال المشاورات حول ما تصفه طهران بـ "الحرب المفروضة من قبل الولايات المتحدة ضد إيران"، ولعرض وجهات نظر بلاده ومقترحاتها بشأن التطورات الراهنة في المنطقة.

وكان عراقجي قد أجرى زيارة سابقة إلى باكستان يوم الجمعة الماضي، التقى خلالها برئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش الجنرال عاصم منير، حيث تركزت المباحثات حينها على الملفات الأمنية والسياسية المشتركة والرؤية الإيرانية تجاه الضغوط الأمريكية.

تأتي هذه الزيارة عقب انتهاء محادثات الوزير الإيراني مع كبار المسؤولين في سلطنة عمان، وفي ظل حراك دبلوماسي مكثف تسعى من خلاله طهران إلى تعزيز التنسيق مع دول الجوار.



المصدر: وکالة تسنیم الایرانیة