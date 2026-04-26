عراقجي سيلتقي الرئيس الروسي في موسكو الاثنين

أربيل (كوردستان24)- يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو الاثنين خلال زيارة يعرض فيها المستجدات المتعلقة بالمحادثات مع الولايات المتحدة، وفقا لما نقلت وكالة "إيسنا" عن سفير طهران في موسكو كاظم جلالي الیوم الأحد 26 نیسان/ابریل.

ونقلت الوكالة عن السفير قوله إن عراقجي سيبحث مع المسؤولين الروس خلال الزيارة التي تأتي ضمن جولة خارجية شملت إسلام آباد ومسقط، في "أحدث مستجدات المفاوضات ووقف إطلاق النار والتطورات المرتبطة"، وسيقدّم إليهم "تقريرا عن هذه المفاوضات".