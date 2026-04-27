حزب الله يرفض "قطعيا" التفاوض المباشر مع إسرائيل

أربيل (كوردستان24)- أكّد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الاثنين رفض حزبه تفاوض السلطات اللبنانية المباشر مع إسرائيل، والذي وصفه بأنه "خطيئة خطيرة"، محذرا أن من شأن ذلك أن يدخل البلاد في "دوامة عدم استقرار".

وقال قاسم في بيان بثّته قناة المنار التابعة للحزب "نرفض التفاوض المباشر رفضا قطعيا، وليعلم أصحاب السلطة بأن أداءهم لن ينفع لبنان ولن ينفعهم"، معتبرا أن من مسؤولية السلطة "أن تتراجع عن خطيئاتها الخطيرة التي تضع لبنان في دوامة عدم الاستقرار، وهي مسؤولة أن توقف المفاوضات المباشرة مع العدو الإسرائيلي وتعتمد غير المباشرة".

وأضاف قاسم "هذه المفاوضات المباشرة ومخرجاتها كأنها غير موجودة بالنسبة إلينا، ولا تعنينا من قريب ولا بعيد". وأكد "نحن مستمرون بمقاومتنا الدفاعية عن لبنان وشعبه... وسنرد على العدوان الإسرائيلي، ونواجهه" مشددا على أنه "مهما هدّد العدو لن نتراجع، ولن ننحني، ولن ننهزم".

